O que há por trás da máscara de Cristina Ouviña?

Pouco antes do início da Olimpíada de Tóquio, a espanhola Cristina Ouviña, da seleção de basquete, quebrou o nariz – por isso ela tem disputado as partidas com uma proteção de plástico, que não tira nem para dormir. E, quando precisa pôr a máscara sanitária contra a Covid-19, é uma complicação. Haja habilidade para sobrepor as duas peças. Mas esse talvez seja, agora, o menor dos problemas de Cristina, que se meteu numa confusão. Na segunda-feira, 27, ela publicou em sua conta do Instagram um stories em que se podia ver jogadores da seleção masculina da Eslovênia – entre eles Luka Doncic, craque da NBA – desfrutando de uma partida de cartas em meio a garrafas de vodca e até um cachimbo. Máscaras sanitárias, como exige o COI? Nada. Cristina tratou de correr para apagar a postagem – mas a velocidade dos bisbilhoteiros das redes sociais foi mais rápida e guardou a publicação. A atleta pediu desculpas uma, duas, três vezes. A máscara agora serve para escondê-la da vergonha de ter provocado o primeiro escândalo dos Jogos.