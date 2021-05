A era da obsessão política

Nos últimos tempos discutimos intensamente coisas muito estranhas na internet. Semanas atrás, quando o presidente resolveu, daquele jeito elegante de sempre, trocar o ministro da Defesa, a tagarelice digital gastou três ou quatro dias discutindo um suposto “golpe” contra nossas instituições. Dias depois, por óbvio sem golpe nenhum, os novos ministros e comandantes tomaram posse em seus cargos, tediosamente, e tudo foi esquecido.

Do outro lado da nossa aldeia política, o quadro não é muito diferente. A conversa fiada infinita sobre o “sistema” que não deixa o presidente governar, sobre a fraude nas urnas eletrônicas e todo o repertório de banalidades a que já nos acostumamos, nestes anos.

Afora isso, a irrelevância. Em uma semana, nos dedicamos ao bate-­boca entre a Anitta e o ministro Ricardo Salles; algum tempo antes, à ida do governador João Doria a Miami. Lemos em uma manchete que um ministro havia mudado sua foto no Facebook (é sério) e que Bolsonaro havia bloqueado o deputado Freixo no Twitter.

Há um lado trivial nisso tudo. Num dia alardeamos a “grave ameaça à democracia”, com base numa frase qualquer do general Braga Netto. No dia seguinte esquecemos, tem paredão do BBB, bola pra frente. A política se tornou um tipo de entretenimento de massa. Repele temas complexos, como em geral são as políticas públicas, exige novidades e retórica estridente o tempo inteiro.

Mas há algo com o que deveríamos nos preocupar: o crescimento da retórica do ódio, na política, e a perda progressiva da capacidade de se produzir consensos na democracia. Há uma infinidade de pesquisas que apontam o tamanho do problema, que está longe de ser apenas brasileiro.

O Pew Research Center mostrou que, a um mês das eleições americanas, 89% dos eleitores republicanos e 90% dos democratas diziam que uma vitória do outro lado seria perturbadora, produzindo um “dano duradouro” ao país. No plano individual, o bullying político passou a responder por metade dos casos relatados de assédio e agressão na internet.

O fato é que a política entrou no cotidiano das pessoas de um modo inusitado. Surgem relatos sobre efeitos depressivos do vício político e o tema ingressa no divã dos terapeutas. Há uma infinidade de sintomas em torno do que se passou a chamar de “transtorno de stress pós-eleitoral”, envolvendo a rabugice permanente, o gosto por teorias da conspiração e a ruptura de todas as amizades do “lado contrário”. E há quem relate ter perdido a libido depois da eleição de Donald Trump. Agora com Biden, sabe-se lá, as grandes noites de amor tenham voltado.

Alex Berezow faz troça dessas coisas. Diz que ninguém deveria perder a capacidade de manter uma ereção porque um desafeto está ocupando a Casa Branca. Berezow, ph.D. em microbiologia pela Universidade de Washington, garante que não há nenhuma doença nova no pedaço e o diagnóstico real é que nos tornamos uma sociedade infantilizada, dada à vitimização e ao exagero sobre qualquer coisa.

“É saudável cultivar ceticismo em relação às suas próprias ideias”

O diagnóstico de Berezow é sedutor, mas está errado. A sociedade americana, tanto quanto a brasileira, não se tornou “rasa, autocentrada e ignorante” de uma hora para outra. Superficialidade e ignorância sempre fizeram parte da democracia. O que haveria de especial agora? As últimas três ou quatro décadas foram de um intenso processo de integração global, crescimento e redução da pobreza. Temos mais informação do que nunca a nossa disposição, e meios para dialogar. Então, qual é a razão disso tudo?

Há muitas explicações. Uma delas diz que as pessoas ganharam poder, com a internet, para dizer o que pensam e trouxeram para a esfera pública temas que transcendem, e muito, o domínio da política. Temas ligados à cultura, à religião e visões de mundo sobre os quais simplesmente não há acordo possível em uma sociedade plural. Daí a guerra cultural e a retórica hiperbólica sobre o “fim”, o “fundo do poço”, o “inaceitável”, que tomou conta do debate público.

Outra explicação diz que a migração do debate político para o ambiente digital colocou os ativistas e radicais no centro do picadeiro. Uma pesquisa do Hidden Tribes Project mostrou que há quatro vezes mais simpatizantes do partido democrata com perfil “ativista” do que na base mais ampla do partido, na sociedade. Estamos diante de um problema de seleção adversa. Perderam espaço os operadores de instituições, treinados para negociar e produzir acordos, e entraram em cena os pregadores morais, para quem qualquer gesto na direção da tribo rival é um ato de traição. As redes sociais, na observação precisa de Jonathan Haidt, “se tornaram uma gigantesca força centrífuga em nossa sociedade”.

É do próprio Haidt uma das hipóteses mais interessantes. Ele diz que somos seres tribais, forjados para viver em comunidades, em permanente conflito intergrupal pelo domínio de territórios, e logo impróprios para a vida em grandes sociedades abertas, seculares e plurais, a não ser em circunstâncias bastante especiais. Sinais disso vão desde a obsessão identitária atual e sua fúria reguladora da linguagem até a intolerância pura e simples que se tornou o pão de cada dia em nossas democracias.

Não quero ir muito mais longe nesta análise. Não acho que um ajuste institucional qualquer vai resolver esse problema. Há uma transformação em curso nas democracias liberais provocada pela tecnologia, e ninguém sabe bem que desfecho tudo isso terá. O mais provável é que a permanente sensação de instabilidade tenha vindo para ficar.

Há muita coisa, porém, que podemos fazer no plano individual. Uma delas é cultivar um saudável ceticismo em relação às próprias ideias. Outra é não confundir a realidade com a sua timeline. Ainda outra (essa é mais difícil) é desconfiar que podemos estar agindo da mesmíssima forma que nossos adversários, apenas com a retórica invertida.

Essas coisas me lembram de Barack Obama explicando a um grupo de jovens que “o mundo é uma confusão, que existem ambiguidades”, que gente boa comete seus erros também. E ninguém vai produzir mudanças fingindo superioridade moral e gritando com os outros na internet.

É isso. É o que podemos fazer. Cultivar o nosso próprio jardim, como disse o Cândido, no fim, quando tudo voltou a ser como sempre deveria ter sido, depois da longa jornada.

