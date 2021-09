Wakanda para sempre: Santa Rosa lança camisa inspirada em Pantera Negra

Stan Lee e Jack Kirby ficariam orgulhosos. Os dois maiores criadores dos quadrinhos americanos certamente aprovariam os uniformes que o Santa Rosa Esporte Clube, time da segunda divisão paraense, divulgou nas suas redes sociais nesta quinta-feira, 2. Um deles, o Pantera da Vila, apelido do clube, faz referência ao herói da Marvel Pantera Negra e à fictícia nação de Wakanda, com representações de símbolos e desenhos africanos. O animal no qual o personagem T’Challa se inspira para criar seu alter ego é mascote da equipe de Icoaraci, um dos três distritos de Belém. Uma segunda camisa, a Marajoara, remete à cerâmica de mesmo nome, típica da região, originária de tribos indígenas da ilha de Marajó, na foz do rio Amazonas, no período pré-colonial. O desenho é assinado pelo artista gráfico Marcio Costa.

Lucas Sampaio, 30 anos, funcionário do clube que cuida de tudo que não se relaciona ao futebol dentro das quatro linhas, explica que propôs lançar as novas camisas para angariar fundos e poder confeccionar uniformes de jogo para o time. Ele mesmo um colecionador com mais de 500 camisas em sua coleção, Sampaio que serão confeccionadas apenas 200 exemplares de cada modelo, todos devidamente numerados para valorizar a aquisição dos interessados. Se a demanda aumentar? “Vamos estudar, porque seria injusto com as pessoas que nos procuraram primeiro”, disse ele em entrevista à Placar. “Talvez, mais pra frente, podemos pensar em uma nova edição. Mas por enquanto serão essas mesmo.”

O Santa Rosa, que foi criado em 1924, é hoje presidido e treinado pelo ex-jogador Rogério Belém. Com 15 atletas e três funcionários, entre os quais o multitarefas Sampaio, o clube tem passado por algumas dificuldades. Em 2019 e no ano passado, terminou a segundinha do Parazão em 17º lugar. Este ano, a estreia está marcada para o dia 16 de outubro. O Pantera pega o Izabelense, fora de casa, pelo Grupo F, que conta ainda com Capitão Poço e Caeté. Será a partida em que o novo uniforme será lançado. “Se o Izabelense entrar com uma camisa predominantemente branca, usaremos o Pantera Negra na linha e o Marajoara para o goleiro”, explica Sampaio”. “Caso contrário, invertemos.”

As redes sociais do Santa Rosa, no Instagram e no Faceboiok, trazem o link para o site onde as camisas podem ser compradas. Cada uma custa R$ 95, fora encargos e frete. Questionada sobre as referências ao Pantera Negra no desenho da camisa, a Disney do Brasil não se manifestou até o momento.