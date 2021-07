Vendas de camisa da Itália disparam no Brasil durante a Euro

A Azzurra está em alta. O título da Eurocopa, conquistado neste domingo 11 em uma final dramática contra a Inglaterra em Wembley, devolveu o orgulho da torcida italiana, que saiu às ruas para festejar, e também fez explodir as vendas de sua tradicional e belíssima camisa.

No site da fornecedora Puma no Brasil, foi registrado um aumento de 1.600% nas vendas do uniforme titular, azul, na comparação entre junho e julho. O sucesso, portanto, coincidiu com o avanço da equipe nas fases finais da competição.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

Somando as camisas titular e reserva, adulto e júnior, o aumento nas vendas no site da Puma foi de 550%. No site da fornecedora alemã, os modelos adultos custam 299,90 reais.

O modelo reserva, branco, com um novo design com escudo centralizado, dividiu opiniões, mas também tem sido bastante procurado. A tendência é que os números sigam em alta até o fechamento do mês.