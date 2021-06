Vasco, Flamengo e Fluminense usam camisas em apoio à causa LGBTQIA+

Como forma de homenagem e apoio ao movimento de conscientização pela luta das pessoas LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Queer, Intersexo, Assexual e +), Vasco, Flamengo e Fluminense entram em campo com uniformes personalizados neste fim de semana. O movimento acontece na véspera do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, que é nesta segunda-feira, 28.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

O Vasco, que encara o Brusque pela Série B, em São Januário, trocou a tradicional faixa diagonal preta, do uniforme branco, por uma faixa com as cores do arco-íris, símbolo da bandeira LGBTQIA+. Além disso, o clube adicionou um patch com o escudo colorido e com dizeres: “Respeito e Diversidade”. No estádio que vai receber a partida, as bandeirinhas de escanteio também foram trocados por outras com as cores do arco-íris.

Em nota, o Vasco se posicionou em defesa do movimento. “O Vasco da Gama assume para si a responsabilidade de se posicionar diante do tema, sem defender aquilo que é cômodo, mas sim aquilo que é correto. O clube será um parceiro daqueles que lutam contra o preconceito relacionado à orientação sexual ou à identidade de gênero de quem quer que seja”, afirma.

O Vasco nasceu como o time de todos, sempre lutou pela inclusão, pelo respeito, pela diversidade e continuará sendo assim. E, como forma de ampliar essa homenagem, o time vai a campo hoje usando-a. 🌈✊🏿💢 📸 Matheus Lima#VascoDaGama #RespeitoEDiversidade #PrideMonth pic.twitter.com/TpOrenREo7 — Vasco da Gama (@VascodaGama) June 27, 2021

O Flamengo, que encara o Juventude pelo Brasileirão, em Caxias do Sul, usa os números das camisas dos jogadores com as cores do arco-íris, assim como a braçadeira de capitão. Os uniformes utilizados na partida serão leiloados, posteriormente, através da plataforma Play For a Cause.

O leilão começa durante o jogo e vai até o dia 11 de julho, quando o clube encara a Chapecoense. Toda a renda será revertida para duas instituições que trabalham com acolhimento e garantia de direitos LGBTQIA+: Casa Nem, do Rio de Janeiro, e Manifesta LGBT, de Manaus.

Continua após a publicidade

Por fim, o Fluminense, que encara o Corinthians em São Januário pelo Campeonato Brasileiro, fará sua homenagem levando as cores do arco-íris nos números nas costas, na braçadeira de capitão e no patch com a hashtag #TimeDeTodos no peito.

Assim como o arquirrival Flamengo, o Tricolor fará um leilão pela plataforma Play For a Cause. A diferença é que as ofertas para as camisas do Fluminense só poderão ser feitas até dia 4 de julho. Todo o valor arrecadado será doado ao Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT, uma organização não-governamental, com sede no Rio de Janeiro, que atua há 28 anos no combate à homofobia.

Na partida deste domingo, o zagueiro Nino será nosso capitão. Ele usará a camisa 24 e a braçadeira nas cores do arco-íris. #TimeDeTodos Saiba mais sobre as ações do Fluminense para o dia do Orgulho LGBTQIA+ >> https://t.co/bPBVwm4QoV pic.twitter.com/4J5KfiLSPo — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 27, 2021