Uruguai lança camisas da Copa América no novo padrão da Puma

A Puma divulgou nesta quarta-feira, 2, os novos uniformes que serão utilizados pela seleção uruguaia com o atacante Luis Suárez, do Atlético de Madrid, como modelo. A versão titular, a azul celeste, não tem mais detalhes em preto nos ombros, como na utilizada desde a última edição da Copa América, em 2019. O modelo tem pequenos riscos horizontais nas laterais do uniforme e o logo empresa alemã fabricante, ambos em branco.

A maior novidade, porém, foi empregada ao segundo uniforme. Diferente do principal, o modelo branco não contará mais com o emblema da Associação Uruguaia de Futebol (AUF). O conceito atende a nova proposta de design da fornecedora para esta temporada, que também pode ser aplicada a grandes clubes como Milan, Manchester City, Borussia Dortmund, Olympique de Marselha, entre outros.

Os rascunhos dos modelos dos clubes vazaram nas redes sociais e ilustradores deram vida antes mesmo do lançamento oficial, com amostras digitais. Na versão uruguaia, é possível ver a inscrição “Uruguay” em dourado, assim como o logo da Puma, e uma listra horizontal em tom mais claro de azul.

A Puma já havia lançado um conceito inovador, um tanto semelhante, nos uniforme reservas que serão utilizados pelas seleções de Itália, República Checa, Suíça e Aústria na Eurocopa. Os modelos tiveram o emblema de suas federações reduzido e aplicados de forma centralizada, junto ao da fornecedora alemã.

Os uniformes, portanto, fogem um pouco do padrão, que costuma ser: logo da marca à direita do jogador e escudo à esquerda. Outra novidade é a inscrição do nome da seleção no peito (em uma fonte bem menos do que a utilizada nas camisas de clubes).

Os desenhos não seguem exatamente o mesmo padrão. No caso da Itália, o logo da Puma e o escudo da federação ficam lado a lado, separados por uma linha vertical. No caso de Suíça e República Checa, os emblemas foram colocados abaixo da marca, em um tamanho bem menor do que o habitual.

As camisas dividiram opiniões nas redes sociais. A reclamação mais recorrente é a de que parecem mais de treinamento do que de jogo. Segundo Heiko Desens, diretor global de Criação e inovação, “objetivo era criar um design inovador que traz novidades e energia”. “Queremos continuar a ultrapassar os limites e este é apenas o começo de uma nova direção empolgante”, alertou.