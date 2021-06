Umbro lança coleção de tênis para Fluminense, Grêmio e Santos

Para o verdadeiro apaixonado, só a camisa de jogo não basta. Cada vez mais, as fornecedoras de materiais esportivos vem investindo em linhas casuais dos clubes de futebol, que já incluem até calçados. Na última quinta-feira, 17, a Umbro lançou versões limitadas do tênis Neptune, personalizados para torcedores de Fluminense, Grêmio e Santos.

O modelo é uma releitura de um dos calçados de treino da marca inglesa no fim dos anos 90 e começo dos 2000. As opções de cores são alusivas ao respectivo clube, com uma etiqueta estilizada com o escudo na parte externa da língua e uma frase exclusiva na parte interna. Na lateral interna do pé, aparece o nome do time em questão.

Cada sneaker possui uma homenagem referente aos títulos dos clubes e seus respectivos hinos. No caso do Fluminense, as escritas na palmilha têm referência ao título de Tetra Campeão Brasileiro, além do trecho do hino no verso da lingueta “O Fluminense me domina”.

Para o calçado do Grêmio, a referência vem dos títulos do Mundial de 1983 e do tricampeonato da Libertadores, trazendo o trecho “Até a pé nós iremos”. Já o tênis do Santos enaltece o bimundial em 1962 e 1963, com o verso “Nascer, viver e no Santos morrer!”.

Os modelos custam 349,90 reais e a coleção está disponível para venda desde o dia 17 de junho pelo site da Umbro Brasil.