Umbro lança coleção de camisas retrô de clubes brasileiros

As novidades e curiosidades sobre o mercado de uniformes de futebol. Afinal, camisa pesa

Em busca de “unir nostalgia e lifestyle”, a Umbro lançou nesta segunda-feira, 19, uma coleção de camisas retrô para os sete times brasileiros patrocinados pela marca: Athletico-PR, Grêmio, Santos, Sport, Fluminense, Avaí e Chapecoense.

Com referência a momentos históricos das equipes, em um mergulho nos anos 60, 70, 80 e 90, os modelos “vintage” visam “unir a essência do cotidiano brasileiro ao extraordinário vivido no futebol da época”, segundo a empresa britânica. O designs de escudos, grafismos e cores ajuda a contar a história dos clubes.

A Umbro abriu a venda das camisas em seu site e nos canais próprios dos clubes, por 239,90 reais. Veja, abaixo, os modelos e suas referências:

Athletico Paranaense

O clube de Curitiba ganhou uma versão inspirada no ano de 1997, quando começou a parceria com a marca (a mais longeva do futebol brasileiro). O escudo utilizado é o antigo, trocado em 2018 após uma remodelação na marca da equipe.

Grêmio

A data base para a referência da camisa é o tricolor gaúcho de 1981, que contava com Renato Gaúcho e venceu o primeiro Campeonato Brasileiro da história clube.

Santos

A camisa Vintage do peixe é inspirada em 1963, ano em que o histórico time comandado por Pelé venceu pela segunda vez consecutiva a Libertadores e o Mundial de Clubes.

Sport Recife

O torcedor do rubro-negro pernambucano poderá usar a camisa que contempla o ano de 1955, cinquentenário do clube que terminou com o título estadual.

Fluminense

O modelo da linha Vintage do tricolor carioca relembra o uniforme de 1985, ano em que a equipe de Romerito, Washington e Assis conquistou o tricampeonato carioca.

Avaí

O manto do Leão da Ilha é baseado no ano 1988, momento em que o clube de Florianópolis venceu o campeonato catarinense.

Chapecoense

A camiseta da Chape relembra 1977, ano do primeiro título de Campeonato Catarinense da equipe.