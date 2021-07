Torino lança camisa verde para goleiros em homenagem a Chapecoense

O Torino, clube que disputa a primeira divisão da Itália, lançou nesta sexta-feira, 23, uma camisa em homenagem a Chapecoense. Tradicionalmente com as cores grená e branco, a equipe contará com uma peça em tons de verde, cor predominante dos catarinenses, que será utilizada pelos goleiros na temporada 2021/2022.

Na gola camisa há dois registros: a hashtag “#ForçaChape”, termo viralizado nas redes sociais logo após a trágica queda do avião que levava a delegação da Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana, e que deixou 71 mortos, em 29 de novembro de 2016, além da frase em italiano “uniti dal destino” (unidos pelo destino, em tradução).

𝘜𝘯𝘪𝘵𝘪 𝘥𝘢𝘭 𝘥𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘰, 𝘱𝘦𝘳 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘢𝘮𝘪𝘤𝘪 💚🤝🐂 💚 Maglia del portiere in onore della @ChapecoenseReal

🤝 La scritta #ForçaChape impreziosisce l’esterno del colletto

🐂 “Uniti dal destino” celebra il nostro legame#SFT #JomaTeam #AllForSport #JomaTorino pic.twitter.com/q02rtBIyrP Continua após a publicidade — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 23, 2021

Os dois clubes estão intimamente ligados por tragédias. A do Torino ocorreu em 4 de maio de 1949, quando o avião que retornava com a delegação de uma partida em Lisboa, prejudicado por um nevoeiro, chocou-se com o campanário da Basílica de Superga, em Turim. Todas as 42 pessoas morreram.

No caso da Chape, seis pessoas foram resgatadas com vida. Entre elas, os jogadores Alan Ruschel, atualmente no América-MG, o goleiro Jakson Follmann, que teve uma perna amputada e hoje se dedica a carreira musical, e o zagueiro Neto, atualmente superintendente de futebol da Chapecoense.

Essa não é a primeira homenagem do Torino aos brasileiros. Em 2017, a equipe utilizou um uniforme todo verde em partida contra o Atalanta, em 2 de dezembro, pela 15ª rodada do Campeonato Italiano. O jogo terminou empatado em 1 a 1. As camisas, posteriormente, foram vendidas e a verba repassada às famílias das vítimas do acidente.

Em 2018, um confronto amistoso entre os times aconteceu no estádio Olímpico Grande Torino, em Turim. O jogo foi vencido por 2 a 0 pelos italianos.