Série A italiana vai proibir uniformes verdes a partir de 2022

As novidades e curiosidades sobre o mercado de uniformes de futebol. Afinal, camisa pesa

A Série A italiana anunciou nesta semana uma medida controversa em seu regulamento sobre uniformes de jogo. A partir da temporada 2022/2023, “fica proibido o uso de uniformes verdes para jogadores de campo”, diz um dos trechos. A mudança foi anunciada com um ano de antecedência para que os clubes e seu fornecedores de material esportivo possam se adaptar.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

A medida, portanto, vale apenas para atletas de linha, enquanto goleiros poderão seguir utilizando a cor. Ainda que não fique explicitado, entende-se que a norma atenda aos interesses das emissoras de televisão, para que se evite que o uniforme se confunda com a cor do gramado, dificultando a visualização da transmissão.

O regulamento também estabelece que sempre um clube deve jogar em tom escuro e o outro em tons claros, reforçando a tendência aos uniformes monocromáticos já vista até em Copas do Mundo.

Atualmente, a Série A italiana conta com apenas uma equipe cuja cor titular é verde: o Sassuolo, cuja camisa é listrada em verde e preto. O recém-promovido Venezia também tem detalhes em verde no uniforme. Diversas equipes, no entanto, como Atalanta e Lazio, utilizaram uniformes alternativos verdes nas últimas temporadas.

Continua após a publicidade

Daltonismo e a polêmica na última Copa

Especula-se também que o banimento dos uniformes verdes seja uma medida de apoio aos daltônicos. O daltonismo é um problema de visão geralmente hereditário, que acomete mais homens que mulheres, e envolve a incapacidade de diferenciar cores. A confusão mais comum ocorre entre tons de vermelho e verde.

Na abertura da última Copa do Mundo, a Fifa não se atentou à escolha dos uniformes de Rússia e Arábia Saudita e causou controvérsia. “O daltônico só reconhece os times de longe nesse jogo pelos calções”, afirmou um torcedor nas redes, iniciando o debate. Projeções mostraram que tanto as camisas vermelhas dos russos quanto o uniforme inteiro verde dos árabes aparentavam ter a mesma tonalidade, entre marrom e cinza.

Leia mais: Destaque da Dinamarca na Euro é um ícone de apoio a daltônicos

Apesar desta falha, a Fifa está ciente do assunto e há anos vem optando por organizar suas partidas em tons monocromáticos (uma equipe com uniforme inteiramente claro e outra toda de escuro). É por isso que se tornou comum ver, por exemplo, Argentina e Alemanha abandonando seus calções pretos no uniforme titular, algo que incomodou os tradicionalistas.

Ao priorizar uniformes monocromáticos e em tonalidades bem distintas, a Fifa evita incômodos para daltônicos e também para pessoas que ainda utilizam televisão em preto e branco – são minoria, claro. Há alguns anos, a Nike chegou a cogitar (e até produzir) um calção amarelo para a seleção brasileira, o que podia obrigá-lo a jogar todo de ‘canarinho’ ao enfrentar uma seleção de azul, por exemplo. A ideia foi rejeitada após pressão da CBF.