Seleção dinamarquesa lança camisa inspirada nos tempos de ‘Dinamáquina’

A seleção da Dinamarca revelou nesta quarta-feira, 26, o seu terceiro uniforme para a temporada, fabricado pela fornecedora Hummel. O modelo tem com inspiração uma camisa famosa e nostálgica, utilizada pela seleção que ficou conhecida como “Dinamáquina”, liderada por nomes como Michael Laudrup e Preben Elkjaer, na Copa do Mundo de 1986, no México.

A camisa é dividida por dois “painéis”, em tons de vermelho com listras finas verticais de um lado e diagonais de outro. O logotipo da marca e o símbolo também são em tons avermelhados, dando um ar monocromático. Na gola, os dizeres: “For Danmark” (para a Dinamarca, na tradução).

Em 1986, a camisa, também produzida pela Hummel, marca fundada na Alemanha e com sede atual na Dinamarca, tinha o mesmo desenho, mas detalhes predominantemente brancos. Na ocasião, mesmo estreante, a equipe escandinava surpreendeu a todos na primeira fase do torneio com três vitórias, uma delas a goleada por 6 a 1 sobre o Uruguai. Posteriormente, acabou eliminada para a Espanha, nas oitavas de final.

A mesma geração, impulsionou o país ao inédito título da Eurocopa de 1992, na Suécia, derrotando a Alemanha por 2 a 0 na decisão. Henrik Larsen terminou como um dos artilheiros da competição, com três gols marcados no torneio. Brian Laudrup, irmão de Michael, também foi destaque da conquista.

Esse é o terceiro uniforme e, portanto, não deve ser utilizado na Euro. A Dinamarca está no grupo B, ao lado de Finlândia, Bélgica, uma das favoritas a conquista do torneio, e Rússia. A estreia acontece no próximo dia 12, contra os finlandeses, em partida marcada para o estádio de Parken, em Copenhague. O guia PLACAR da competição já está disponível nas bancas e plataformas digitais.