Seleção de futsal passa a jogar com escudo da CBF e camisa personalizada

As novidades e curiosidades sobre o mercado de uniformes de futebol. Afinal, camisa pesa

Enquanto a seleção brasileira masculina de futebol se prepara para a final da Olimpíada de Tóquio, a equipe nacional de futsal viveu um dia importante nesta quarta-feira, 4. Foi anunciada a lista dos 16 convocados para a disputa da Copa do Mundo na Lituânia.

Além disso, foram revelados os novo uniformes da equipe, que pela primeira vez usará na competição o escudo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que assumiu a gestão da modalidade, enquanto a Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) ficará responsável pela organização de campeonatos, como a Liga Futsal.

Ao contrário do que ocorre, por exemplo, na seleção brasileira de beach soccer ou nas seleções de futsal de outros países, o Brasil não jogará o Mundial com um uniforme igual ao da equipe de futebol. Os modelos, no entanto, também são produzidos pela Nike.

O uniforme titular chama a atenção por ter detalhes em azul onde geralmente é o verde que complementa o predominante amarelo. As camisas de goleiro são vermelho e verde, enquanto o uniforme reserva mantém o padrão tradicional, em azul com detalhes brancos.

A Seleção Brasileira de Futsal está convocada e de uniforme novo para a Copa do Mundo da modalidade. Olha só os detalhes das camisas da @Nike! Ficaram lindas, né? 📸Thais Magalhães / CBF pic.twitter.com/NViGv48QCc — CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 4, 2021

O modelo dividiu opiniões nas redes sociais e fãs mais atentos notaram se tratar de um modelo genérico, da linha Park Derby III, da Nike, apenas com o escudo da CBF estampado. O modelo limpo é vendido em sites europeus pelo equivalente a menos de 80 reais.

A Copa do Mundo de futsal será disputada entre 12 de setembro e 3 de outubro na Lituânia, e o Brasil caiu no grupo D, ao lado de Panamá, Checa e Vietnã. Confira, abaixo, a lista de convocados do técnico Marquinhos Xavier:

Goleiros

Guitta – Sporting

Djony – Sorocaba

Willian – Joinville

Fixos

Rodrigo – Sorocaba

Marlon – Palma (ESP)

Lé – Corinthians

Alas

Arthur – Benfica

Leozinho – Sorocaba

Dyego – Barcelona (ESP)

Leandro Lino – Sorocaba

Bruno – Ukhta (RUS)

Gadeia – ElPozo (ESP)

Pivôs

Ferrão – Barcelona (ESP)

Pito – Barcelona (ESP)

Rocha – Carlos Barbosa

Dieguinho – Joinville