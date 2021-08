Puma lança chuteira projetada para mulheres

A Puma lançou nesta semana uma nova geração de sua chuteira Ultra 1.3, com destaque para um modelo unissex e outro específico para mulheres. Com isso, a marca alemã reafirmou seu compromisso de valorizar o futebol feminino .

“Ao oferecer um ajuste unissex e outro específico para mulheres, queremos atender todos nossos atletas”, afirmou Matthias Baumer, gerente geral do segmento esportivo da marca. “Entendemos que as necessidades são diferentes quando se trata de adequação para atletas homens e mulheres, portanto, queremos tomar medidas progressivas para satisfazer essas diferenças.”

“A pesquisa sobre a anatomia do pé masculino e feminino, combinada com o teste de ajuste de comparação cruzada, formou a base para desenvolvermos a nova Ultra”, explica Lilly Cocks, desenvolvedora sênior de calçados da marca. “O modelo feminino apresenta uma forma de regular a estreita, um peito do pé inferior, volume médio do pé reduzido e tachas cônicas. Ao remover mais volume do cabedal, criamos uma chuteira que é mais adaptada ao formato anatômico do pé feminino.”

A chuteira foi projetada para dar mais velocidade e será usada por estrelas como Antoine Griezmann, Kingsley Coman, Sergio Aguero, Nikita Parris e Eugénie Le Sommer. O modelo já está disponível com preços a partir de 249,90 reais, com modelos para campo, society e futsal, no site da Puma e nas lojas Centauro, Netshoes e FutFanatics.