Puma lança camisas de clubes com polêmico conceito sem escudo

A Puma, fornecedora alemã de material esportivo, divulgou nesta quarta-feira, 18, os novos terceiros uniformes confeccionados para dez grandes clubes europeus – Milan, Manchester City, Valencia, Borussia Mönchengladbach, Olympique de Marselha, Rennes, Shakhtar Donetsk, Fenerbahçe, Krasnodar e PSV. As camisas tem um detalhe em comum: a ausência de escudos, substituídas pelo nome das equipes em letras maiúsculas.

O evento de lançamento das camisas contou com a presença de jogadores como o atacante francês Oliver Giroud, recentemente anunciado pelo Milan, o volante brasileiro Fernandinho, do City, e o meio-campista Payet, do Marselha.

De acordo com a marca, os uniformes “criam expressões audaciosas da identidade de cada clube, desafiando a tradição e repensando os kits convencionais de futebol em uma abordagem completamente nova”. A ideia é mesclar a cultura do futebol com o streetwear.

O símbolo de cada equipe está presente na parte de atrás, abaixo da gola. “Nosso objetivo era desafiar o design tradicional de camisas de futebol. Queríamos ver os uniformes por meio de uma nova ótica, expandindo os limites o máximo possível. É fácil ficar no simples, mas queremos mudar as percepções de uma camisa de futebol convencional”, explica Carl Tuffley, chefe sênior de design de futebol da marca.

Rewrite the rules. Introducing the 3rd kits of the FAM’ (Yes, the badges are there. All over the kits actually ⬇️) pic.twitter.com/Ot1d3b5CJ2 — PUMA Football (@pumafootball) August 18, 2021

A mudança conceitual das camisas é polêmica e também foi estendida às seleções que tem acordo com a marca. Itália, República Checa, Suíça e Áustria tiveram modelos reservas seguindo o mesmo conceito inovador na Eurocopa.

Em maio, o Borussia Dortmund respondeu às críticas e deu a entender que o vazamento não corresponde ao modelo final, que deverá ser usado nas Copas. “Queridos torcedores, suas críticas à camisa da Copa para a nova temporada foram recebidas. A camisa vazada não parece com a que realmente será. Então, por favor, sejam pacientes”, escreveu o clube, com contrato até 2028 com a Puma, mas que não teve a terceira camisa divulgada.

Nos primórdios do futebol, era comum que as camisas não tivessem o logo das agremiações, apenas as respectivas cores, com suas faixas e detalhes que identificassem a equipe em questão.

Na Itália, até o fim da década de 90, também era comum que o atual campeão utilizasse o tradicional scudetto, como é chamado o ícone nas cores da bandeira nacional, no lugar dos emblemas. A reclamação mais recorrente é a de que parecem mais de treinamento do que de jogo. No Brasil, os uniformes estarão disponíveis no site da Puma e nas lojas Centauro, Netshoes e FutFanatics.