Perfil vaza terceiro uniforme do Corinthians, roxo e dedicado às mulheres

O Corinthians voltará a ter o roxo como cor alternativa ao preto e branco na temporada 2021/2022. O perfil @_paulo_sccp no Instagram teve acesso ao novo terceiro uniforme, que deve ser lançado em breve, e divulgou imagens e informações acerca do modelo. De acordo com a página, a camisa será uma homenagem às “mulheres corintianas” e será estreado pela equipe feminina antes da masculina. No próximo domingo, 26, a equipe encara o Palmeiras na decisão do Brasileirão de futebol feminino.

Procurada pelo blog para confirmar a veracidade das imagens, a Nike, que fornece os uniformes do Corinthians desde 2003, não se pronunciou até o momento.

O clube paulista deve repetir, portanto, a cor que iniciou sua série de terceiros uniformes com cores incomuns, algo que já era uma tendência no futebol europeu e ganhou impulso no Brasil a partir de 2008. Na ocasião, o Corinthians disputou a segunda divisão com uma camisa reserva alusiva aos “torcedores roxos”, que jamais abandonariam o time.

Assim como daquela vez, o novo modelo terá a logomarca da Nike em dourado, bem como o escudo do clube. A camisa também terá detalhes em preto nas mangas e na gola, em V. Ao longo dos últimos anos, o clube alvinegro teve terceiros uniformes nas mais variadas cores, como azul, vinho, amarelo, laranja, entre outros.