Palmeiras lança camisa alusiva aos 70 anos da conquista da Copa Rio

A Puma, empresa alemã de materiais esportivos, lançou nesta quinta-feira, 22, uma edição limitada da camisa alusiva ao título da Copa Rio do Palmeiras, conquistado há exatos 70 anos, em 22 de julho de 1951, no Maracanã. O modelo terá 5.000 unidades postas a venda, com preço especial e frete grátis para associados do clube: 269,90 reais. O valor é de 299,90 para não sócios.

A camisa apresenta o verde tradicional com detalhes dourados nas mangas e na gola. O símbolo de 1951, o logotipo da Puma e a reprodução da taça também estão na parte da frente da camisa. Do lado direito da manga da camisa, uma bandeira do Brasil. Na nuca, foi colocado um patch comemorativo com os dizeres: “Campeão Mundial”.

“Buscamos sempre destacar e homenagear conquistas, feitos e momentos importantes do clube, que tragam significado e que dialoguem diretamente com o torcedor palmeirense. Um momento tão importante quanto os 70 anos desta histórica conquista merece uma celebração de nossa parte”, ressalta Fabio Kadow, diretor de marketing da Puma no Brasil.

A conquista da Copa Rio é considerada pelo clube e por torcedores como o mais importante de sua história. Ele aconteceu em 1951, com um empate em 2 a 2 contra a Juventus, da Itália, diante de mais de 100.000 torcedores no Maracanã. A equipe brasileira jogava por um empate, após vencer o jogo de ida por 1 a 0, e obteve a igualdade com um gol de Liminha (1930-1985), aos 32 do segundo tempo.

Há controvérsias relacionadas ao campeonato, que contou com a organização da Fifa e até hoje é tema de acalorados debates sobre ser ou não equivalente a um Mundial de Clubes.

“Dia 22 de julho é uma data muito especial para o Palmeiras e para o torcedor palmeirense. A camisa comemorativa do Mundial de 1951, elaborada em parceria com a Puma, é um item muito especial porque faz uma ligação entre o nosso título mais importante com a nova geração de torcedores. Uma linda camisa para homenagear um dos momentos mais importantes da história do futebol brasileiro com o Palmeiras sendo o primeiro campeão mundial”, afirma o presidente do clube, Maurício Galiotte.