Napoli e Armani: grife de luxo produz uniformes para o clube italiano

Com um vídeo publicado nas redes sociais, o Napoli anunciou nesta quinta-feira, 19, os uniformes para a temporada 2021/22 em parceria com a Giorgio Armani, luxuosa grife italiana fundada em 1975, consolidada por seus ternos, blazers e artigos refinados. O time italiano marca a entrada da marca EA7 no futebol profissional ao não renovar com a Kappa e escolher uma via fora das tradicionais fornecedoras de material esportivo.

Os moldes do contrato não foram divulgados e o acerto dos napolitanos com a empresa chegou após o clube quase optar por uma fornecedora própria. A aproximação aconteceu por influência de Valentina de Laurentiis, filha do presidente da equipe, Aurelio di Laurentiis.

Armani veste Napoli Esta é a nossa camisa!

Esta é a nossa segunda pele!

Estas são as nossas cores! 💙#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/0SXYCZW8kn — SSC Napoli Oficial (@sscnapoli_br) August 19, 2021

A Giorgio Armani produzirá, pela primeira vez, uniformes para o futebol profissional. A empresa de moda ingressou no mundo esportivo com o patrocínio ao Comitê Olímpico Italiano, com quem já mantém parceria há anos.