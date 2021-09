Marca cria camisas de futebol inspiradas em clássicos da dramaturgia

As novidades e curiosidades sobre o mercado de uniformes de futebol. Afinal, camisa pesa

O que ícones da dramaturgia como os personagens Tony Montana (Al Pacino), do filme Scarface, Tony Soprano (James Gandolfini), da série Família Soprano, e Jim Hopper (David Harbour), da série Strangers Things, têm a ver com o futebol? Aparentemente nada, mas a marca holandesa COPA decidiu homenagear os clássicos com camisas de futebol inspiradas nos figurinos dos atores.

A COPA é uma marca de roupas criada em 1998, que se especializou em vender uniformes retrôs e outros itens criativos relacionados ao esporte, como meias e gorros, especialmente pela internet (tem apenas uma loja física, em Amsterdã).

Os modelos inspirados em Scarface, Família Soprano e Stranger Things fazem parte da última coleção e também ganharam versões casuais. As camisas de futebol estão disponíveis no site da marca, com envios disponíveis para o Brasil, e custam 59,95 euros (equivalente a 372 reais), mais a taxa de entrega, que pode variar.

Os modelos seguem as cores e padrões visuais dos originais, mas com toques próprios de uma camisa de futebol, e com marcas que aparecem nas produções, como o supermercado Starcourt Mall, um dos cenários principais de Stranger Things, como patrocinador.