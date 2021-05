Inter lança camisa inspirada no Mundial de 2006 com homenagens a Fernandão

O Internacional lançou nesta sexta-feira, 21, seu uniforme reserva para a temporada, com diversas alusões aos 15 anos do título do Mundial de Clubes de 2006 e homenagens ao ídolo Fernandão, capitão daquela conquista, morto em 2014 em um acidente de helicóptero.

A camisa branca, mesma cor utilizada na semifinal contra o Al-Ahly e na decisão diante do Barcelona, traz na parte de trás da gola a inscrição “Yokohama 2006”, citando a cidade da final, decidida com um gol de Adriano Gabiru.

A Adidas, fornecedora de material esportivo colorada escalou Enzo, filho de Fernandão e atleta das categorias de base do Inter, como modelo, e ainda divulgou um vídeo promocional com falas do ex-jogador, recriadas com ajuda tecnológica.