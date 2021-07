Inter de Milão lança camisa com novo escudo e ‘pele de cobra’

A Inter de Milão lançou nesta terça-feira, 13, sua camisa para a temporada 2021-2022. O modelo elaborado pela Nike traz uma série de novidades, a começar pela inclusão do novo escudo do clube e pelo desenho em pele de cobra, animal que é um dos símbolos da equipe, formando as listras em azul e preto.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

“A cobra está mudando de pele para encarar seus próximos desafios”, escreveu o clube, em mais um passo de sua estratégia de repaginação estratégica – o chamando rebranding, no jargão da publicidade. A camisa também marca o retorno do scudetto, como é chamado o tradicional patch com as cores da bandeira italiana, dado ao último campeão da Série A. Na temporada passada, a Inter conquistou o título encerrando um jejum de 11 anos.

👕 | NEW JERSEY The New Skin of Milano.

We’re thrilled to unveil our Home jersey for 2021/22 ⚫🔵

#TheNewSkinOfMilano #IMInter #IMMilano pic.twitter.com/QY2IG5TCTP — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) July 13, 2021