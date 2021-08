Fiorentina lança camisa inspirada nos tempos de Sócrates

A Fiorentina divulgou nesta quinta-feira, 5, os seus novos uniformes para a temporada 2021/2022. Confeccionadas pela Kappa, os modelos têm como inspiração as camisas utilizadas pelo clube durante a década de 1980, com o antigo logotipo da época, além da inclusão de uma faixa branca horizontal. Também há pequenos detalhes em vermelho na gola e nas mangas da camisa.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

O período ficou marcado pela passagem do ex-meio-campista Sócrates (1954-2011), que chegou ao clube em 1984. Na ocasião, ele foi contratado para substituir o ídolo do clube, Giancarlo Antognoni, que ficaria um ano parado por grave lesão.

O plano, no entanto, fracassou. O time fez campanha modesta na Série A, terminando na nona colocação, e contou com um futebol aquém do que Sócrates havia apresentado nos tempos de Corinthians e, principalmente, de seleção brasileira. Ele realizou 25 jogos e fez seis gols em Florença. No ano seguinte, deixou a Itália e retornou para o Flamengo.

A segunda camisa da equipe tem cores invertidas, com predominância branca e detalhes em roxo. A terceira será amarela e roxa, enquanto o quarto modelo terá a cor vermelha predominante. Todas já estão disponíveis para venda por 89 euros (542 reais pela cotação atual).