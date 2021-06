Corinthians lança camisa inspirada em ‘quebra de barreiras’

O Corinthians apresentou nesta terça-feira, 15, a sua nova camisa titular para a temporada 2021. O modelo traz um desenho bastante diferente do habitual, com rachaduras em preto cobrindo toda a camisa branca. Segundo a fornecedora Nike, a novidade retrata a “alma corinthiana e a vanguarda do clube na luta para a quebra de barreiras.”

A marca cita o clube como um “precursor em ampliar a voz das minorias e chamar a atenção de causas sociais”.

“O Corinthians tem o seu valor aliado com a democracia. Quebrar barreiras, lutar contra tabus, preconceitos e estereótipos está no DNA do clube e no DNA da Nike. Queremos inspirar a torcida a quebrar as suas próprias barreiras e nos ajudar a construir uma sociedade mais justa e igualitária”, explicou Gustavo Viana, diretor de marketing da Fisia, distribuidora oficial Nike no Brasil.

A gola polo da última versão deu lugar ao clássico design em gola careca, que assim como os detalhes das mangas, é preta. A camisa custa 449,99 reais no modelo jogador, com tecnologia idêntica à usada pelos atletas em campo, e 249,99 reais no modelo torcedor, um pouco mais simples. Clube paulista estreará o novo uniforme na quarta-feira, 16, diante do Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro

“Vai além de algo humano, é alma” Na voz de Kimani e Lucão, a nova camisa do Corinthians, o clube que quebrou todas as barreiras e se fez do povo.#VaiNaAlma#VaiCorinthians pic.twitter.com/f4wFEHHUqy — Corinthians (@Corinthians) June 15, 2021