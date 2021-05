Com Cristiano de modelo, Juventus lança camisa da próxima temporada

A Juventus lançou nesta terça-feira, 18, a sua nova camisa desenhada para a temporada 2021/2022. O modelo é inspirado nos dez anos do Allianz Stadium, arena do clube inaugurada em 8 de setembro de 2011, que deu lugar ao estádio Delle Alpi, demolido em 2008. O principal destaque foi a aparição de Cristiano Ronaldo nas fotos divulgadas. Mesmo com contrato até junho de 2022, o atacante português ainda tem permanência incerta no clube.

A nova camisa foi desenhada “a partir da estética clássica do clube, em tom moderno, se inspirando no Allianz Stadium, que orgulhosamente chamamos de casa desde 2011”. Na parte interna, ela tem escrito a frase “10 years at home” (10 anos em casa, pela tradução) e já será utilizada na final da Coppa Itália, contra a Atalanta, nesta quarta, às 16h (de Brasília), e na última rodada do Campeonato Italiano.

Casa é onde todos os sonhos começam. Introduzimos a vocês nosso novo uniforme titular 21/22 feito pela @adidasfootball – garanta o seu agora ⚪️⚫️ ➡️ https://t.co/CqxvCZX7Fz#createdwithadidas #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/Cpo9QtTqle — JuventusFC (@juventusfcpt) May 18, 2021 Continua após a publicidade

A nova camisa, desenvolvida pela Adidas, também expõe um novo patrocínio, com a Jeep. Ela estará disponível para venda a partir do próximo dia 25. O modelo masculino custa 140 euros (901 reais), com uma versão mais simples por 90 (579 reais). A versão feminina custa 70 euros (450 reais).

O clube de Turim iniciou a temporada com expectativas altíssimas e pode encerrá-la de maneira desastrosa. Superada pela Inter de Milão, a Juventus já perdeu a hegemonia do Campeonato Italiano e agora corre risco real de ficar também de fora da próxima edição da Liga dos Campeões.

Quinta colocada com 75 pontos, a equipe de Turim precisa bater o Bologna fora de casa e torcer para um tropeço de Milan ou Napoli. Caso contrário, terá de contentar com vaga na Liga Europa e, dificilmente, conseguiria manter seu caríssimo elenco, liderado por Cristiano Ronaldo.

Em sua primeira experiência como técnico, Andrea Pirlo tem cargo totalmente ameaçado, assim como sua condição de ídolo do clube.

Ronaldo é especulado para um retorno ao Manchester United e faz boa temporada: com 36 gols em 43 jogos disputados. No último ano, pela eliminação ainda nas fases preliminares, estima-se que o Benfica tenha sofrido um prejuízo de até 70 milhões de euros (equivalente a 444 milhões de reais).