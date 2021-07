Camisa de Zidane da final da Copa de 98 é vendida por R$ 566 mil

A camisa histórica de Zinedine Zidane na final da Copa do Mundo de 1998 foi vendida por 108,8 mil dólares (566 mil reais pela cotação atual) em Los Angeles, nos Estados Unidos. O leilão foi organizado virtualmente pela empresa Julien’s Auctions. Apesar de ter sido autenticada pela Fifa e pela Adidas, não há comprovação se, de fato, Zidane utilizou a peça na partida contra a seleção brasileira.

O camisa 10 francês teve atuação decisiva ao marcar, de cabeça, os dois gols da França no primeiro tempo da decisão no Stade de France, em Saint-Denis. Os franceses ainda ampliaram nos acréscimos, com um gol de Emmanuel Petit.

SOLD for $108,800. Zinedine Zidane 1998 FIFA World Cup Final – match prepared jersey used during the final signed.

Sold in our “Sports Legends” auction taking place this weekend in Beverly Hills and at https://t.co/TiME89uOXn. pic.twitter.com/zz2VC1otHR

— Juliens Auctions (@JuliensAuctions) July 18, 2021