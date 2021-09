Botafogo lança camisa em homenagem a Nilton Santos

Nilton Santos (1925-2013), um dos maiores jogadores do futebol brasileiro e ídolo do Botafogo, foi homenageado pela equipe carioca nesta quarta-feira, 1º, com o lançamento de uma camisa comemorativa. O modelo é produzido pela Braziline, empresa licenciada de produtos oficiais do clube.

Listrada em cinza e preto, a camisa leva o escudo do Botafogo e o autógrafo do lendário lateral-esquerdo bordado em dourado, além do número 6 às costas.

Segundo a marca, a camisa “foi criada para manter vivo o legado de Nilton Santos, A Enciclopédia do Futebol, como fora chamado por seu exímio conhecimento tático sobre o jogo e sua versatilidade em campo. A camisa é um símbolo de orgulho da história do Botafogo, único clube que o craque defendeu ao longo de sua gloriosa carreira.”

Nilton Santos, morto em 2013 aos 88 anos, é ídolo do Botafogo e da seleção brasileira, pelo qual bicampeão mundial em 1958 e 1962. Desde 2017, ele dá nome ao estádio do Botafogo, o Estádio Olímpico Nilton Santos, onde tem uma estátua em sua homenagem.

“É nossa missão manter vivo o legado de Nilton Santos, e essa camisa é muito especial. É uma grande honra eternizar a memória de um dos maiores jogadores de todos os tempos, o melhor lateral-esquerdo da história do futebol mundial”, comemora a supervisora de marketing da Braziline, Priscila Ellery. A peça está disponível no site da empresa, e lojas oficiais do Botafogo e parceiras, por 149,90 reais.