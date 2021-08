Boca lança nova camisa inspirada em conquista de Maradona

O Boca Juniors divulgou nesta sexta-feira, 13, a sua nova camisa inspirada por ninguém menos do que Diego Armando Maradona (1960-2020). Em tom mais claro de azul, o uniforme confeccionado pela Adidas rememora o único título pelo clube do maior jogador da história do país, o Metropolitano, conquistado em 1981.

O modelo é um retrato quase fiel da camisa usada há época. O símbolo do clube deu lugar a iniciais emolduradas por quatro estrelas amarelas: CABJ (Club Atlético Boca Juniors). Os números são em branco, enquanto os meios amarelos. Ela também homenageia o bairro de La Boca.

Maradona estreou pelo Boca em 22 de fevereiro de 1981, diante do mesmo Talleres, marcando dois gols na vitória por 4 a 1 em La Bombonera. O título conquistado, meses depois, foi a única taça argentina que o clube levou entre 1976 e 1992.

A despedida do Boca aconteceu no começo de 1982. Foram 40 partidas disputadas e 28 gols até o retorno, em 30 de setembro de 1995, quando voltou a vestir a camisa do clube em um amistoso contra a Coreia do Sul, em Seul, após cumprir polêmica suspensão por doping na Copa de 1994, nos Estados Unidos.