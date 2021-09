Barcelona lança nova camisa inspirada em bairros catalães

O Barcelona divulgou na manhã desta quinta-feira, 9, a sua nova terceira camisa, que será usada exclusivamente em jogos da Liga dos Campeões. A camisa, que tem predomínio azul, faz uma “releitura criativa” das tradicionais listras utilizadas pelo clube e tem como inspiração homenagear os bairros da cidade catalã.

A estreia ocorrerá já na próxima terça, 14, na estreia da equipe na fase de grupos da Champions. O time enfrentará o Bayern de Munique, às 16h, no Camp Nou.

