‘Manto da Massa’: Atlético-MG vende 120.000 camisas em uma semana

Classificado às quartas de final da Libertadores, Atlético Mineiro também tem motivos para comemorar no setor de marketing. O clube de Belo Horizonte comercializou em uma semana mais de 120.000 unidades da camisa Manto da Massa, desenhada por um torcedor, Lucas Adriano de Sousa, e que tem como inspiração o mapa do estado de Minas Gerais. O modelo eleito venceu 559 concorrentes e foi escolhido por votação aberta.

“A narrativa da campanha do Manto da Massa 113 é uma homenagem aos torcedores do Galo, e eles fizeram algo que parecia impossível: superar o sucesso da primeira edição do Manto da Massa. Desde a criação do modelo, passando pela votação popular, até as vendas, o torcedor do Atlético Mineiro se fez presente de maneira extraordinária, escrevendo mais um capítulo vitorioso na história do clube”, disse Reginaldo Diniz, executivo da End to End, empresa responsável pela ação em conjunto com o clube mineiro.

Devido ao sucesso, o projeto pode ser expandido para fora do país. As vendas já superam a primeira edição da campanha, realizada no ano passado, quando 110.000 unidades foram comercializadas.

1️⃣0️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ camisas vendidas em 4 dias. Uma a cada 4 segundos. A maior venda de camisas da história do futebol Sul-americano é da Massa. E a segunda também! Continua após a publicidade Insuperáveis. Incomparáveis. Únicos. Quando o Galo e sua torcida jogam juntos, ninguém segura! #MantoDaMassa pic.twitter.com/raIb70Iyxr — Atlético 😷 (@Atletico) July 17, 2021

Em apenas quatro dias, o clube já havia alcançado a marca de 100.000 vendas, atingindo a maior venda de camisas da história do futebol sul-americano, de acordo com postagem do clube pelas redes sociais. O preço inicial, para sócios Galo na Veia, era de é 199,90 reais. Depois do dia 20, a camisa passou a custar 239,90 reais. O público geral também pode adquirir o modelo por 319,90 reais.