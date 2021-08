Ajax surpreende e lança terceira camisa inspirada em Bob Marley

O Ajax apresentou nesta sexta-feira, 20, o seu novo terceiro uniforme para a temporada inspirado em um ídolo da música, o jamaicano Bob Marley (1945-1981) e na música “Three little birds” (Três passarinhos, na tradução), um dos principais hits do artista. O traje produzido pela Adidas será utilizado, principalmente, como segundo uniforme ao longo das competições europeias.

O uniforme tem a base preta e conta com detalhes em verde, vermelho e amarelo, cores que representam o movimento rastafari e o reggae. O escudo do clube e o logotipo da fornecera de material esportivo alemã ficarão na cor vermelha. A numeração dos atletas será na cor amarela.

Rise up this mornin’, smile with the rising sun. Introducing our new 21/22 third jersey, inspired by our collective love for @BobMarley and his Three Little Birds. pic.twitter.com/YiPUS7AR19 — AFC Ajax (@AFCAjax) August 20, 2021

Um dos trechos da canção de Bob Marley costumam ser entoados por torcedores do clube nos jogos em Amsterdã: “Don’t worry about a thing. Cause every little thing gonna be all right”.

“O kit é uma homenagem aos fãs do Ajax e um amor compartilhado pela lenda do reggae Bob Marley e sua música icônica Three Little Birds”, disse o clube em comunicado.

Bob Marley era um apaixonado por futebol. Em diversas entrevistas, declarou o seu amor pelo esporte. Torcia para o Boys’ Town, o clube fundado pela comunidade cristã em Trenchtown, na Jamaica, mas também tinha afeição pelo Celtic, da Escócia. Também sempre declarou amor ao futebol brasileiro, principalmente ao Santos liderado por Pelé.

O uniforme já tem provocado enorme repercussão nas redes sociais e está a venda por 120 euros (764 reais)