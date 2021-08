Adidas reeditará desenho ‘teamgeist’, lançado na Copa de 2006

A Adidas relançará um de seus desenhos mais icônicos, a linha ‘teamgeist’, usada por craques como Zinedine Zidane, Thierry Henry, Lionel Messi, Xavi Hérnandez, Phillip Lahm, entre outros, na Copa do Mundo de 2006.

Segundo informações do site britânico Footy Headlines, especializada em filtrações do mercado esportivo, as camisas com a releitura do layout serão usadas pelos grandes clubes europeus da marca (Real Madrid, Juventus, Manchester United, Bayern de Munique e Arsenal) na virada para 2022.

Ainda segundo a publicação, o desenho será bastante semelhante ao de 16 anos atrás, com as linhas dispostas da gola até a lateral da camisa.

O Footy Headlines teve acesso ao modelo e fez um rascunho de como deve ser a camisa do Arsenal: predominantemente vinho, com detalhes em dourado, mesmas cores usadas pelo clube londrino em 2006, ano da despedida do velho estádio Highbury. Na ocasião, a camisa era produzida pela Nike.