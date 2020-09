O que as evidências mostram sobre o que funciona de fato na área de Educação? O autor conta com a participação dos leitores para enriquecer esse debate.

Prova Brasil em tempos de Bolsonaro Desempenho médio de um aluno de 9º ano das redes públicas é próximo do desempenho médio de um aluno de escola privada no 5º ano Por João Batista Oliveira - 15 set 2020, 12h10

Os resultados e a forma de anúncio da Prova Brasil deixam claro que nada mudou em relação ao desempenho do ensino. As variações das notas nas séries iniciais e finais não possuem um significado estatístico ou educacional relevante. O aumento inesperado de 8,2 pontos em Matemática e 12 pontos em Língua Portuguesa ficará à espera de explicação.

Mas também nada mudou no que se refere ao entendimento da função da avaliação para a tomada de decisões na educação. O MEC optou por elaborar um relatório de 80 páginas apenas com base no IDEB – e não nas notas da Prova Brasil. Ora, como todos sabem ou já deveriam saber a essa altura, o IDEB é uma medida que mistura dois ingredientes: notas e índice de aprovação. Um mesmo IDEB pode revelar uma situação totalmente diferente, tornando o IDEB um dado de pouca ou nenhuma utilidade.

ASSINE VEJA Clique e Assine

Ademais, como o próprio relatório permite observar, a melhoria de notas atribuída a mudanças nos critérios de promoção praticamente se esgotou nas séries iniciais. Daqui para frente, só aumenta o IDEB quem melhorar a nota na Prova Brasil. Ou seja: somente agora as pessoas talvez comecem a prestar atenção nas notas da prova, e não no IDEB.

Ainda sobre o IDEB: o relatório demonstra que 60% dos municípios brasileiros atingiram a meta para a rede pública nas séries iniciais. Mas, se adotarmos um outro critério do MEC, que é o nível de proficiência, veremos que 50% dos alunos das séries iniciais não dominam o básico. Ou seja: as metas são pífias. Atingir metas do IDEB não possui qualquer significado educacional. Mas o MEC continua insistindo no IDEB, o que demonstra que nada mudou sobre o entendimento da educação e dos usos da avaliação.

Continua após a publicidade

Prova Brasil é oportunidade para refletir sobre os rumos da educação. Em um quadro de desempenho pífio, as diferenças entre redes públicas e privadas permanecem gritantes. O desempenho médio de um aluno de 9º ano das redes públicas é próximo do desempenho médio de um aluno de escola privada no 5º ano. O ensino médio público, com sua equivocada concepção, contribui para destruir qualquer possibilidade mais significativa de inserção social dos jovens na escola, no mercado de trabalho e na vida.

Leia AQUI uma análise preliminar mais detalhada dos dados do Saeb 2019.