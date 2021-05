Porteira aberta

Enquanto as atenções estão praticamente todas voltadas para a CPI da Covid, no Senado, na Câmara o presidente Arthur Lira presta inestimáveis serviços ao Palácio do Planalto, coisa que ainda não tinha tido a oportunidade de fazer, devido à vigilância da opinião pública, desde que foi eleito para o cargo com o apoio de Jair Bolsonaro.

Nos últimos dias foi aberta a porteira para a passagem de três “boiadas”, para usar a expressão do ministro Ricardo Salles ao defender que o governo aproveitasse o foco da imprensa na pandemia para afrouxar normas de proteção ao meio ambiente.

Neste ponto específico, a Câmara aprovou e enviou ao Senado projeto de lei que dispensa a obtenção de licença ambiental para diversas atividades potencialmente danosas. As outras duas boiadas são a mudança do regimento interno para restringir a atuação da minoria e a instalação da comissão especial que examinará a proposta do voto impresso.

É uma maneira de compensar o governo dos vários e pesados revezes que vem sofrendo na CPI da Covid.