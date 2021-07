De toda confusão instalada na CPI da Covid-19 nesta quinta-feira (01.07), uma evidência emergiu com toda clareza: há algo de muito podre no reino do Ministério da Saúde em particular e talvez no governo de modo geral.

É cobrança de propinas, são denúncias feitas ao presidente da República que não toma providências, são contratos para lá de irregulares, é o envolvimento do líder do governo na Câmara no centro do escândalo, são tentativas de estelionatos na compra e venda de vacinas com a parceria de altos funcionários do Ministério da Saúde.

Tudo isso configura crescente complicação para o presidente Jair Bolsonaro, agora alvo de investigação por prevaricação em abertura de inquérito pedida pela Procuradoria-Geral da República.

A CPI do Senado abriu uma porta do inferno que confirma a velha máxima de que comissões de inquérito se sabe como começam, mas nunca se sabe como a que caminhos podem levar.