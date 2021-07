Militar leva golpe do Centrão

Militares só se criam em governos se o regime for autoritário. Não são do ramo da política, atividade que está no comando em democracias.

O Centrão acaba de dar prova incontestável disso nas rasteiras que aplicou em três generais: derrubou Eduardo Pazuello da Saúde, retirou Luís Eduardo Ramos da Casa Civil e levou Walter Braga Netto (Defesa) a dar um tiro de misericórdia no pé da volta do voto impresso.

No lugar de um temido golpe militar, o que temos assistido é uma série de golpes “em” militares levados por Jair Bolsonaro e ocupar cargos de natureza civil na estrutura do Estado.

Se houvesse alguma possibilidade de a proposta de adoção do voto impresso para conferir o resultado das urnas eletrônicas ser aprovada, o ministro da Defesa enterrou a ideia de vez ao tentar forçar o presidente da Câmara, Arthur Lira, a trabalhar pela proposta com o canhestro recado de que não haveria eleições sem o voto de papel.

A divulgação da ofensiva – com todo jeito de ter sido patrocinada por Lira – acabou tendo efeito contrário: agora tornou-se um dever do presidente da Câmara trabalhar contra até para não dar a impressão de que estaria cedendo às ameaças de Braga Netto.

Até se poderia admitir que quem vazou teria esquentado um pouco o “recado”, não tivesse o ministro feito, em sua tentativa de desmentir o episódio, uma defesa entre cândida e arrogante da proposta mediante a qual o presidente da República pretende tumultuar o processo eleitoral de 2022.