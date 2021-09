Fome e vontade de comer

A fusão do PSL com o DEM ainda depende de resistências regionais, mas o projeto está bem encaminhado porque é do interesse das cúpulas dos dois partidos. O PSL quer crescer e o DEM quer parar de encolher.

Há nesse plano um sentido ideológico _ de reorganização da direita não alinhada ao presidente Bolsonaro _, mas também está em jogo o senso prático. Juntas, essas legendas teriam 81 deputados, ficando na condição de maior bancada da Câmara.

Acrescente-se a isso o fator monetário. Em valores de 2020, PSL e DEM receberam R$ 458 milhões dos fundos partidário e eleitoral. A junção dos dois significa, portanto, a união da fome com a vontade de comer.