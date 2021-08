Barreira da legalidade

O encontro marcado para hoje entre os presidentes do Supremo Tribunal Federal e do Senado vai além do mero simbolismo. Sinalizam a construção de uma rede de diálogo entre as forças da legalidade, as que realmente detêm o poder do exercício da moderação institucional.

Luiz Fux e Rodrigo Pacheco conversam depois de o presidente do STF ter-se encontrado com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, de o ministro Gilmar Mendes ter sido procurado pelo comandante da Aeronáutica, brigadeiro Batista Júnior, e de Luís Roberto Barroso ter trocado ideias com o vice-presidente, Hamilton Mourão.

Conversas que passam ao largo do presidente da República devido à indisposição dele para o diálogo. Impossibilidade patente nos insistentes ataques de Bolsonaro ao Supremo, razão pela qual Luiz Fux recuou de um convite feito a ele para construírem algum tipo de entendimento em prol da boa saúde republicana.