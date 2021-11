Alfinete nos tucanos

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, resolveu antecipar o lançamento da candidatura do senador Rodrigo Pacheco à Presidência da República – inicialmente previsto para janeiro ou fevereiro – entre outras razões para dar uma alfinetada nos tucanos.

Kassab olhou a confusão reinante no PSDB por causa da falha no aplicativo de votação nas prévias e enxergou uma chance de fazer um contraponto. Mostrar que ao contrário do partido que já foi seu aliado, a legenda que preside é organizada, unida e perfeitamente capaz de lançar uma candidatura sem conturbações.

Há, também, outras duas razões: enterrar os boatos de que a ideia do PSD seria se aliar ao PT de Lula e ocupar espaço nesse momento em que Sergio Moro se movimenta em busca de alianças e Jair Bolsonaro se acerta com o PL. Afinal, embora haja muito oportunismo na política, pesa também o senso de oportunidade.