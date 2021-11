A briga continua

O clima favorável ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, dentro do PSDB arrefeceu. Mesmo os tucanos que o davam – e torciam por isso – como um provável vencedor das prévias do próximo dia 21, já começam a admitir indicativos da vitória do governador de São Paulo, João Doria.

Ainda assim, não desistem de barrar a candidatura de Doria à Presidência da República. Ainda são incipientes, mas já começam aqui e ali as conversas sobre a possibilidade de levar o partido a recusar a candidatura a ele na convenção da legenda em meados de 2022.

Há quem considere a tentativa infrutífera e extremamente prejudicial ao partido, mas é fato que as consultas a esse respeito vêm sendo feitas à boca pequena. Ou seja, ainda que vença a disputa inicial, João Doria não estará com a vida ganha entre seus pares. A batalha, portanto, continuará e haveremos de ver quem sairá vivo dela. Se, entre mortos e feridos, sobreviventes houver.