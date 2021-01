Janssen deve anunciar eficácia de vacina de dose única na próxima semana

A repórter Laryssa Borges, de VEJA, relata sua participação em uma das mais importantes experiências científicas da atualidade: a busca da vacina contra o coronavírus. Laryssa é voluntária inscrita no programa de testagem do imunizante produzido pelo laboratório Janssen-Cilag, braço farmacêutico da Johnson & Johnson.

26 de janeiro, 11h38: Setenta e quatro vacinas de dose única produzidas pela Janssen-Cilag estão armazenadas em pequenas caixas atrás da sala-cofre de uma clínica de pesquisas no centro do Rio de Janeiro. Estão reservadas para que um grupo de voluntários seja imunizado logo após o anúncio da eficácia do imunizante desenvolvido pelo braço farmacêutico da Johnson & Johnson. A vacina está pronta.

Em todo o país, outros 27 centros de pesquisa também já guardam a versão final do imunizante da Janssen para ser aplicado o mais rápido possível em pessoas comuns que, no ano passado, se apresentaram espontaneamente para testar a dose experimental. Eu e mais 5.639 brasileiros formamos esta lista de voluntários.

“Teremos a eficácia da vacina em no máximo duas semanas”, me disse nesta terça-feira o pesquisador principal de um dos estudos da Janssen no Brasil, o endocrinologista Luis Augusto Russo. Naquela mesma hora, a algumas centenas de milhares de quilômetros dali, o diretor financeiro da J&J Joseph Wolk afirmou à emissora de TV americana CNBC que a ideia é divulgar os resultados de eficácia do biofármaco já no início da próxima semana. A Janssen-Cilag trabalha para protocolar o pedido de uso emergencial na FDA, a agência regulatória de medicamentos dos Estados Unidos, no mesmo dia.

Uma reunião com os pesquisadores que recrutaram voluntários brasileiros para o estudo clínico está agendada para sexta-feira para alinhavar os detalhes finais e sanar as últimas dúvidas dos médicos antes do anúncio da eficácia. Os cartões de vacinação de todos nós, voluntários, devem chegar ao Brasil nos próximos dois dias. Metade deles serão preenchidos com a data em que o paciente, ainda na fase de duplo-cego, recebeu o imunizante verdadeiro. A outra metade, que estava no grupo placebo e tomou uma ampola de soro fisiológico, será vacinada agora pela equipe que conduziu o ensaio clínico da farmacêutica. A vacina da Johnson & Johnson é de dose única e pode ser armazenada a temperaturas de geladeira comum.

Está chegando o dia pelo qual todos nós, voluntários da Janssen, esperávamos.