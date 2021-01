As principais fake news relacionadas à vacina: de vaga-lumes a bitcoins

A repórter Laryssa Borges, de VEJA, relata sua participação em uma das mais importantes experiências científicas da atualidade: a busca da vacina contra o coronavírus. Laryssa é voluntária inscrita no programa de testagem do imunizante produzido pelo laboratório Janssen-Cilag, braço farmacêutico da Johnson & Johnson.

6 de janeiro, 9h35: O relato do Diário da Vacina de hoje poderia facilmente ser publicado em sites de checagem de notícias e em blogs especializados em desmascarar os maiores disparates que circulam pelas redes sociais. Mas como diz respeito a supostos efeitos deletérios (inventados, claro) das vacinas que todos ansiamos receber, achei por bem, como voluntária do estudo clínico em que a Janssen-Cilag busca produzir um imunizante para ajudar a conter a pandemia, listar os mais absurdos. E pedir: por favor, não caiam nessa.

Para me ajudar a explicar biologicamente porque essas teorias da conspiração não passam disso, conspiratas sem pé nem cabeça, contei com o auxílio do biomédico, mestre em microbiologia e divulgador científico da Rede Análise Covid-19 Mateus Falco. “A notícia falsa não é novidade. Na pandemia da gripe, em 2009, as pessoas também tinham dúvidas sobre a velocidade de desenvolvimento das vacinas e questionavam sobre alteração do material genético. Agora, 11 anos depois e em uma nova pandemia, as preocupações se repetem e algumas beiram a fuga da realidade. As fake news são um desserviço para a ciência e para todos aqueles que lutam desde o primeiro momento para conscientizar a população sobre o vírus. Na era da Covid-19 ninguém está a salvo enquanto todos não estiverem vacinados”, disse Falco ao blog.

A seguir, as barbaridades: