Um circo para Luciano Hang na CPI da Covid

“As pessoas têm direito à própria opinião, não aos próprios fatos.” A declaração, feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, em entrevista ao Amarelas On Air, serve como carapuça para o empresário Luciano Hang, que ocorre neste momento na CPI da Pandemia. Ela parte da premissa de que é preciso combater a qualquer custo “a monetização da mentira”, que está na origem do poder das fake news.

Luciano Hang foi chamado para depor justamente pela suspeita de financiar a disseminação de fake news. Em vez disso, o empresário faz pouco caso da prerrogativa de falar a verdade e transforma a CPI em um estúdio para fazer propaganda para a sua empresa, a Havan.

Antes mesmo de se sentar na cadeira, o empresário optou por não se proteger com um habeas corpus para poder se calar diante das perguntas dos senadores. Fez questão de ressaltar essa decisão na abertura dos trabalhos, dizendo estar comprometido com a verdade. Mas também se recusou a assinar o termo em que se compromete a não mentir. Uma exigência, segundo ele, dos seus advogados.

Com menos de uma hora de sessão, já se falava em bobo da corte, circo, palhaços. Palavras ditas pelos senadores da CPI, entre uma intervenção e outra. Eis que o auge do primeiro ato veio no momento em que Hang discorreu sobre sobre sua empresa. O empresário se descreveu como o jovem humilde que cresceu na vida como “um comerciante, um vendedor”. Falou sobre o nascimento da Havan, a primeira loja, os primeiros colaboradores. Até que pediu para exibir um vídeo. Era o vídeo institucional da companhia, em comemoração aos seus 35 anos.

Nas poucas resposta dadas nos primeiros momentos da sessão, Hang mais parecia um depoente de uma CPI que investiga um governo do PT. Admitiu ter empresas e contas no exterior, mas negou servir como laranja para filhos dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Em seguida, disse que “durante os governos do PT” jamais pegou empréstimos do BNDES. Depois, desconversou e disse que apenas comprou “algumas máquinas baratinhas”, de empresas financiadas pelo banco estatal.



