Um cafezinho amargo na reunião de Bolsonaro com ministros

Desceu mal para os bolsonaristas a nota conjunta assinada ontem por PSL e DEM, com duras críticas aos discursos feitos pelo presidente nos atos de 7 de setembro. Os dois partidos, que lá atrás eram as grandes estrelas da base de apoio do governo e agora negociam uma fusão, disseram repudiar “com veemência o discurso do senhor presidente da República ao insurgir-se contra as instituições de nosso país”.

Este foi um dos assuntos que correram nos corredores antes da reunião do Conselho de Governo convocada por Bolsonaro com seus ministros hoje de manhã. O encontro foi chamado depois que Bolsonaro anunciou que convocaria o Conselho da República, com representantes dos Três Poderes, sem que os supostos participantes fossem avisados. O vice Hamilton Mourão também ficou de fora, já que está fora de Brasília.