Resposta do Supremo a Bolsonaro pode ficar para amanhã

Dependendo do que acontecer na segunda leva de discursos deste 7 de setembro, prevista para começar logo mais na Avenida Paulista, é possível que ministros do Supremo Tribunal Federal deixem para amanhã uma eventual resposta aos ataques do presidente Jair Bolsonaro.

Os magistrados já tinham concordado desde o fim da semana passada que teriam paciência para avaliar os acontecimentos. Ficaram de conversar no fim da tarde, para fazer um diagnóstico da situação. “Não interessa a ninguém jogar lenha nessa fogueira neste momento”, disse um ministro à coluna.

Ainda assim, o clima é de expectativa para o discurso desta tarde. Isso porque as especulações eram de que o presidente guardaria os ataques mais duros para a Avenida Paulista, até por estar mais distante fisicamente da sede do STF.