Por 2022, Doria busca perfil combativo e Leite age como pacificador

A poucas semanas de se enfrentarem como favoritos nas prévias do PSDB para a escolha do candidato à Presidência, os governadores João Doria, de São Paulo, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, guardam semelhanças no discurso, mas mantêm estratégias totalmente distintas para conquistar o eleitor. Nas últimas semanas, o Amarelas On Air, programa de entrevistas de VEJA, conversou os dois tucanos. E a comparação das duas entrevistas demonstra que os filiados da sigla vão decidir se buscam um candidato combativo e defensor do confronto, ou um nome que pretende se firmar como uma espécie de pacificador.

VEJA selecionou trechos que mostram as opiniões dos dois pré-candidatos tucanos sobre alguns dos temas que vão guiar a corrida presidencial do ano que vem. Com apresentação desta colunista, o Amarelas On Air inspirou-se nas tradicionais Páginas Amarelas, que estampam semanalmente a edição impressa de VEJA. A cada semana, o programa recebe um novo convidado, sempre um nome relevante da cena política e econômica. A entrevista é feita por uma bancada composta por jornalistas de VEJA e convidados.

O Amarelas On Air é parte de uma nova estratégia digital de VEJA, que contempla a expansão da área de vídeo e de projetos multimídia. Doria concedeu entrevista ao programa no dia xxx. Leite, por sua vez, foi entrevistado no dia xx. Desde a estreia, o programa também recebeu nomes como o ex-presidente Michel Temer, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o presidente da Câmara, Arthur Lira.

Confira na seleção a seguir uma seleção de trechos das entrevistas de Doria e Leite, em que abordam

Inscreva-se nos canais de VEJA nas redes sociais e fique por dentro de tudo sobre o novo programa.

YouTube: https://www.youtube.com/c/veja

Facebook: https://www.facebook.com/Veja/

Instagram: https://www.instagram.com/vejanoinsta/

Leia mais sobre o Amarelas On Air e sobre bastidores da política nacional em https://veja.abril.com.br/blog/clarissa-oliveira/