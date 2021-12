Passaporte da vacina alimenta novo embate entre Bolsonaro e Doria

O dia hoje foi de mais um embate entre a gestão de João Doria em São Paulo e o governo do presidente Jair Bolsonaro. O governador tucano, pré-candidato à Presidência, anunciou que vai exigir o passaporte da vacina contra a Covid-19 em todo o Estado, inclusive em aeroportos internacionais, a partir de 15 de dezembro. O anúncio foi uma resposta à decisão do governo federal de ignorar a recomendação da Anvisa e propor uma quarentena para quem ingressar no País.

Se ontem o ministro Marcelo Queiroga disse que é “melhor perder a vida do que a liberdade”, Doria disse que o País não pode ser transformado em paraíso dos vacinas. A polêmica sobre o passaporte da vacina é um dos temas do Giro VEJA desta quarta-feira.