Onde bate o coração de Gilberto Kassab

Conhecido por transitar bem pelos mais variados campos políticos, Gilberto Kassab nega que em algum momento tenha tido uma relação mais próxima com o presidente Jair Bolsonaro. O dirigente sempre exalta a independência do PSD, mas chegou a conversar com certa frequência com Bolsonaro lá atrás. Teve seu partido representado inclusive na Esplanada dos Ministérios, quando Fábio Faria foi indicado como parte da “cota pessoal” do presidente. Mas garante que a relação sempre foi apenas institucional.

“Nunca teve amor, nunca teve um namoro”, afirmou o ministro, na edição desta semana do Amarelas On Air, programa de entrevistas de VEJA apresentado por esta colunista. Segundo Kassab, nunca houve a menor chance do PSD caminhar com Bolsonaro na eleição do ano que vem. “Infelizente a sociedade brasileira não está acostumada com essa postura (de independência) dos partidos. Ela sempre acha que o partido vai dar um jeitinho para se acertar com o governo”, disse.

Embora insista que o PSD está irredutível na decisão de lançar Rodrigo Pacheco ao Palácio do Planalto, Kassab não esconde durante a entrevista a afinidade com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Diz que conversa frequentemente com o petista e o considera franco favorito na disputa, com lugar garantido no segundo turno. E ri ao confirmar que Lula costuma dizer que adoraria lhe apertar as bochechas para que possam caminhar juntos em 2022. “Ele sempre diz isso.”

Kassab garante que Pacheco vai até o fim. Se não passar da urna no primeiro turno, ao que tudo indica o coração do PSD parece já ter destino certo.

