O novo partido dos sonhos do PT para Geraldo Alckmin

Vem da alta cúpula do PT a pressão para que Geraldo Alckmin desista das conversas para se filiar ao PSB para ser vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Alckmin, segundo interlocutores, entendia que aderir ao time pessebista seria uma forma de tratar a aliança com Lula como uma questão partidária, dada a afinidade ideológica entre as duas legendas em âmbito nacional. Assim, quem sabe, ficaria mais fácil explicar a escolha para o seu eleitorado.

Mas está difícil até para Lula conciliar as disputas regionais entre PSB e PT. Foi daí que ganhou força a ideia de convencer Alckmin a optar pelo Solidariedade. A bola, segundo um líder petista, agora está com Alckmin. O tucano não deu um prazo para responder à sugestão dos petistas.