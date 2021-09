O marketing eleitoral do impeachment

O presidente Jair Bolsonaro foi às ruas no Dia da Independência, esbravejou contra o Judiciário, atacou nominalmente ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e anunciou que vai descumprir decisões judiciais. Com a promessa de crime de responsabilidade estatelada na mesa, a oposição deu seus pulinhos e comemorou a disposição de partidos de centro de discutir um processo de impeachment contra o presidente.

O PSDB convocou sua Executiva Nacional. O PSD criou uma comissão de acompanhamento. O Solidariedade prometeu tirar uma posição final na semana que vem. O Cidadania colocou o impeachment em nota oficial. Só para citar alguns exemplos.

E aí vem o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Lendo um teleprompter de maneira para lá de atrapalhada, deixa claro o que todo mundo nos bastidores já dizia: não vai ter impeachment. Ele faz um discurso pacificador – com algumas alfinetadas no presidente da República – e promete voltar a Casa para a agenda de governo. “(A Câmara) estende a mão aos demais Poderes para que se voltem ao trabalho encerrando desentendimentos”, disse.

A coluna ouviu durante todo o dia de hoje vários líderes de partidos que passaram a defender ou discutir o impedimento do presidente. E o fato é que, uma vez protegidos pelo anonimato, todos dizem não enxergar uma possibilidade real de impeachment neste momento. O presidente de uma legenda de centro resumiu o sentimento. “Esse governo está cada vez pior. A gente precisa se recolocar. E tá aí uma ótima desculpa (o discurso de Bolsonaro no 7 de setembro) para abrir essa porta”.

No PSDB, por exemplo, um integrante da Executiva Nacional disse que é, ainda por cima, uma oportunidade de o partido ganhar algum espaço na discussão de uma terceira via. “Estão colocados os nomes do (João) Doria, do Eduardo Leite. Mas eles não decolam. Se o PSDB continuar apagado assim, fica fora da disputa. Falar em impeachment agora nos dá uma cadeira nessa mesa”, afirmou o dirigente.

Ainda assim, este é um movimento que Bolsonaro não pode menosprezar. O pano de fundo pode até ser eleitoral. Mas nem por isso o resultado deixa de ser uma desarticulação da base de apoio do governo.