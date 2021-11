Rodrigo Maia vê Moro inexperiente, teto de Bolsonaro e avanço de Doria

Aliado de primeira hora do governador de São Paulo, João Doria, o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia avalia que o tucano vai avançar sem dificuldades nas pesquisas de intenção de votos assim que o eleitor compreender que ele é de fato candidato à Presidência e não disputará a reeleição. O diagnóstico feito pelo parlamentar é o de que o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro de fato largou em vantagem nas pesquisas, mas sua inexperiência política vai pesar mais adiante. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ainda está fora do jogo para 2022, na visão do deputado.

Entrevistado desta semana do Amarelas On Air, programa de entrevistas de VEJA, Maia entende que São Paulo será o palco para que surja uma terceira via competitiva na corrida presidencial. E, junto a essa parcela do eleitorado, segundo ele, o presidente Jair Bolsonaro terá dificuldade de repetir um bom desempenho nas urnas.

Confira a íntegra da entrevista de Rodrigo Maia ao Amarelas On Air: