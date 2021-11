O amor incondicional de Ricardo Barros por Renan Calheiros

O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, diz só ter a agradecer a Renan Calheiros (MDB-AL) por colocá-lo na mira da CPI da Covid, depois que o deputado Luís Miranda (DEM-DF) o associou ao tal “rolo” na compra de vacinas. Sem economizar na ironia, Barros disse ao Amarelas On Air desta semana que é graças à CPI que se transformou em uma figura conhecida nacionalmente e que passou a contar com o apoio da base bolsonarista.

“Vou agradecer ao Renan Calheiros e companhia. Me transformaram em uma figura nacional. Eu pude ficar conhecido nacionalmente. Minha ida na CPI foi um ponto de inflexão. Quando eu fui na CPI a CPI começou a embicar para baixo e não voltou mais”, disse Barros. Segundo ele, o relatório da CPI até ajuda o presidente Jair Bolsonaro na campanha do ano que vem, por reforçar a tese de que o “DNA do combate à corrupção” está no governo.

